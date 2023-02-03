Україна отримає 1 млрд євро від ЄС на відновлення шкіл та шпиталів

Європейська комісія прийняла рішення виділити 1 мільярд євро, щоб відновити пошкоджені в Україні школи та шпиталі. Також створили спеціальний секретаріат для координації процесу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 3 лютого повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції.

"Ми починаємо швидке відновлення. Це частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перший мільярд буде надано для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно", — сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що крім відновлення будівель, які зруйнували чи пошкодили російські окупанти, важливо відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги в Україні. Євросоюз готовий брати активну участь в таких процесах.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Європейська комісія вирішила надати 100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл, які були зруйновані через російську агресію. Тоді ж ЄС вирішив передати шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл.