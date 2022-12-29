ЄС виділяє 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл

Європейська Комісія надасть100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл, які були зруйновані через російську агресію.

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Про це у Твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 мільйонів у відбудову шкіл, що були зруйновані російськими бомбами", - зазначила вона.

Також ЄС надішле шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл.

Крім того, ЄС передасть в Україну леп-топи, щоб учні змогли продовжити навчання.

Зазначимо, більше 2900 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок війни.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів та мільйони LED-ламп.

Крім того, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік.