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ЄС виділяє 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл
Європейська Комісія надасть100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл, які були зруйновані через російську агресію.
Про це у Твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 мільйонів у відбудову шкіл, що були зруйновані російськими бомбами", - зазначила вона.
Також ЄС надішле шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, ЄС передасть в Україну леп-топи, щоб учні змогли продовжити навчання.
Зазначимо, більше 2900 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок війни.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів та мільйони LED-ламп.
Крім того, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік.