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Політика
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ЄС виділяє 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл

ЄС виділяє 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл

Європейська Комісія надасть100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл, які були зруйновані через російську агресію.

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Про це у Твіттері повідомила  президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 мільйонів у відбудову шкіл, що були зруйновані російськими бомбами", - зазначила вона.

Також ЄС надішле шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл.

Крім того, ЄС передасть в Україну леп-топи, щоб учні змогли продовжити навчання.

Зазначимо, більше 2900 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок війни.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів та мільйони LED-ламп.

Крім того, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. 

Автор:
Світлана Манько