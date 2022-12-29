ЕС выделяет 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ

Европейская Комиссия предоставит 100 миллионов евро на восстановление украинских школ, разрушенных из-за российской агрессии.

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Об этом в Твиттере сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами", - отметила она.

Также ЕС пришлет школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться в школы.

Кроме того, ЕС передаст в Украину лэп-топы, чтобы учащиеся смогли продолжить обучение.

Отметим, более 2900 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате войны.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED ламп.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год.