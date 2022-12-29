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Политика
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ЕС выделяет 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ

ЕС выделяет 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ

Европейская Комиссия предоставит 100 миллионов евро на восстановление украинских школ, разрушенных из-за российской агрессии.

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Об этом в Твиттере сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами", - отметила она.

Также ЕС пришлет школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться в школы.

Кроме того, ЕС передаст в Украину лэп-топы, чтобы учащиеся смогли продолжить обучение.

Отметим, более 2900 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате войны.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED ламп.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год.

Автор:
Светлана Манько