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ЕС выделяет 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ
Европейская Комиссия предоставит 100 миллионов евро на восстановление украинских школ, разрушенных из-за российской агрессии.
Об этом в Твиттере сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами", - отметила она.
Также ЕС пришлет школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться в школы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, ЕС передаст в Украину лэп-топы, чтобы учащиеся смогли продолжить обучение.
Отметим, более 2900 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате войны.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED ламп.
Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год.