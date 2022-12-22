Світло буде: Євросоюз надасть Україні 900 генераторів

Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів та мільйони LED-ламп.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи.

"Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електрозабезпечення країни, включаючи її лікарні", - зазначила президентка Єврокомісії .

Вона також додала, що ЄС відправляє мільйони енергоощадних лампочок.

"Ми з вами. Світло буде", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, з нового року кожен повнолітній українець зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.

Заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз