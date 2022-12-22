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Свет будет: Евросоюз предоставит Украине 900 генераторов
Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED ламп.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
По ее словам, ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой.
"Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы", - отметила президент Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она также добавила, что ЕС отправляет миллионы энергосберегающих лампочек.
"Мы с вами. Свет будет", – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.
Напомним, с нового года каждый совершеннолетний украинец сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания. И таким образом внесет свой вклад в помощь энергетикам по балансировке электросистемы Украины.
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