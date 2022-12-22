Свет будет: Евросоюз предоставит Украине 900 генераторов

Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED ламп.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой.

"Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы", - отметила президент Еврокомиссии.

Она также добавила, что ЕС отправляет миллионы энергосберегающих лампочек.

"Мы с вами. Свет будет", – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Напомним, с нового года каждый совершеннолетний украинец сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания. И таким образом внесет свой вклад в помощь энергетикам по балансировке электросистемы Украины.

Замену 30 млн. лампочек профинансирует Европейский Союз