52% українців вважають необхідним відбудовувати деокуповані території, лише дочекавшись кінця війни - опитування

52% українців вважають, що варто розпочинати відбудову пошкоджень на деокупованих територіях, лише дочекавшись закінчення війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В той же час співставна кількість - 46% - респондентів виступають за те, аби розпочинати відбудову якомога раніше. Зокрема, так вважає половина опитаних на сході країни (Харківська область та Донбас). У інших макрорегіонах цієї думки дотримується меншість населення: на півдні 46%, у центрі України - 44%, а на заході - лише 38%.

При цьому думка про необхідність закінчення війни для відновлення домінує в усіх вікових групах, але найбільше - серед молоді до 35 років (58%, при лише 38% тих, хто виступає за якнайскоріше відновлення).

Серед програм, які є найбільш необхідними для постраждалих від війни громад, 60% опитаних назвали відновлення підприємств та робочих місць, 55% - відбудову пошкоджень, 41% - фінансову підтримку населення, 37% - медичну та гуманітарну допомогу.

23% вказали програми розвитку дітей, 21% - психосоціальну допомогу, лише 6% - розбудову демократичних інституцій, а всього 3% - програми, як зазначено, "з культурної та соціальної єдності". На це питання можна було дати до трьох відповідей.

Відновлення підприємств та робочих місць (69%) та відбудова пошкоджень (62%) є запитами, найбільш актуальними жителів сходу України. Серед респондентів, які переїхали до інших місць проживання, необхідність цих програм вказали більше людей, ніж серед тих, хто не переїжджав (67% проти 58% у питанні програм поновлення роботи та 65% проти 53% у питанні відбудови).

Першим приорітетом для відбудови у постраждалих громадах 64% опитаних назвали комунікації та енергетичну інфраструктуру (найбільше, знову ж, на сході - 68%), 17% - приватне житло, 11% - соціальну інфраструктуру (школи, медзаклади), 5% - транспортну, 1% - комерційну (офіси, магазини).

В якості другого приорітету для відновлення найбільше (29%) називали саме соціальну інфраструктуру, ще по 24% вказали комунікації та енергетичну інфраструктуру, а також приватне житло. 17% назвали в другу чергу інфраструктуру транспортну.

Водночас майже порівну розподілилися думки українців щодо того, чи буде краще, щоб процес відновлення пошкодженої інфраструктури відбувався якомога швидше чи щоб він тривав довше, але з впровадженням "зеленої" енергетики та модернізацією. При цьому однозначна більшість респондентів першої категорії спостерігається лише на сході (56%) та серед українців віком від 50 років (55%).

Опитування було проведено 20-21 листопада в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу та територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені за віком, статтю і типом поселення, вибіркова сукупність складає 1000 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 3,1%.