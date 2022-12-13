52% украинцев считают необходимым восстанавливать деоккупированные территории лишь после окончания войны - опрос

52% украинцев считают, что следует начинать восстановление повреждений на деоккупированных территориях следует, лишь дождавшись окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В то же время сопоставимое количество - 46% - респондентов выступают за то, чтобы начинать восстановление как можно раньше. В частности, так считает половина опрошенных на востоке страны (Харьковская область и Донбасс). В других макрорегионах этой позиции придерживается меньшинство населения: на юге 46%, в центре Украины – 44%, а на западе – только 38%.

При этом мнение о необходимости окончания войны для восстановления доминирует во всех возрастных группах, но больше всего - среди молодежи до 35 лет (58%, при лишь 38% выступающих за скорейшее восстановление).

Среди программ, наиболее необходимых для пострадавших от войны общин, 60% опрошенных назвали восстановление предприятий и рабочих мест, 55% - восстановление повреждений, 41% - финансовую поддержку населения, 37% - медицинскую и гуманитарную помощь.

23% указали программы развития детей, 21% - психосоциальную помощь, лишь 6% - развитие демократических институций, а всего 3% - программы, как указано, "по культурному и социальному единству". На этот вопрос можно было дать до трех ответов.

Восстановление предприятий и рабочих мест (69%) и восстановление повреждений (62%) являются запросами, наиболее актуальными для жителей востока Украины. Среди респондентов, переехавших в другие места жительства, необходимость этих программ указало больше людей, чем среди не переезжавших (67% против 58% в вопросе программ возобновления работы и 65% против 53% в вопросе восстановления).

Первым приоритетом для восстановления в пострадавших общинах 64% опрошенных назвали коммуникации и энергетическую инфраструктуру (больше всего, опять же, на востоке – 68%), 17% – частное жилье, 11% – социальную инфраструктуру (школы, медучреждения), 5% – транспортную, 1% – коммерческую (офисы, магазины).

В качестве второго приоритета для восстановления больше всего (29%) называли именно социальную инфраструктуру, еще по 24% указали коммуникации и энергетическую инфраструктуру, а также частное жилье. 17% назвали во вторую очередь транспортную инфраструктуру.

В то же время почти поровну распределились мнения украинцев относительно того, будет ли лучше, чтобы процесс восстановления поврежденной инфраструктуры происходил как можно быстрее или чтобы он длился дольше, но с внедрением "зеленой" энергетики и модернизацией. При этом однозначное большинство респондентов первой категории наблюдается только на востоке (56%) и среди украинцев от 50 лет (55%).

Опрос был проведен 20-21 ноября во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Результаты взвешены по возрасту, полу и типу поселения, выборочная совокупность составляет 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.