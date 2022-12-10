Росія зруйнувала лікарень на понад $1 мільярд, - МОЗ

Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала країна-агресор РФ, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів.

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Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко.

За його словами, така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро.

За час війни росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та ще понад 1 000 – пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині.

"МОЗ вже фіналізує План відновлення медичної системи, який стане частиною масштабного Плану відновлення України. Це комплексний документ, в який закладено не лише відновлення медичної інфраструктури після наслідків війни, а й перебудову всієї медичної системи за кращими європейськими принципами, аби українці в кожному регіоні могли отримати якісні та безоплатні медичні послуги", – зазначив Яременко.

За його словами, медична система в Україні готується до роботи в умовах можливого повного блекауту. Для цього вже розроблено механізми щодо функціонування лікарень в умовах повної відсутності енерго-, тепло- та водопостачання. Медзаклади забезпечуються генераторами, Starlink, формують запаси необхідного палива та води.

Сьогодні в українських лікарнях працює більше ніж 3 000 генераторів та понад 1 000 станцій Starlink.

"Попри майже щоденні атаки наша медична система показує приклад надзвичайної незламності. Українські лікарі проводять найскладніші операції навіть за відсутності електроенергії. У суцільній темряві на світ з'являються нові життя. Наші "швидкі" виїжджають на порятунок пацієнтів навіть без світла та звʼязку. Лікарі роблять неймовірні речі й наша мета – забезпечити їх всім необхідним та максимально підготувати медичну систему до роботи під час надзвичайних ситуацій", – додав Яременко.

Він наголосив, аби забезпечити безперебійне функціонування лікарень та допомогти медичній системі вистояти цієї складної зими, Україні необхідна фінансова та матеріальна допомога від міжнародних партнерів.

Наразі медзаклади додатково потребують ще кількох тисяч генераторів та запасу палива до них, станцій супутникового інтернету Starlink та низку критично-важливого медичного обладнання.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в українських лікарнях сформовано п’ятиденні запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів на випадок відключень електроенергії.