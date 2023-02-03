Украина получит 1 млрд евро от ЕС на восстановление школ и госпиталей

Европейская комиссия приняла решение выделить 1 миллиард евро, чтобы восстановить поврежденные в Украине школы и госпитали. Также был создан специальный секретариат для координации процесса.

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Об этом 3 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции.

"Мы начинаем быстрое восстановление. Это часть более комплексного процесса восстановления. Я готова объявить, что первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления. У нас уже есть специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы, поэтому мы можем начать немедленно", — сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что помимо восстановления зданий, которые разрушили или повредили российские оккупанты, важно восстановить школы, госпитали, больницы, дороги в Украине. Евросоюз готов активно участвовать в таких процессах.

Напомним, в декабре 2022 года Европейская комиссия решила предоставить 100 миллионов евро на восстановление украинских школ, разрушенных из-за российской агрессии. Тогда же ЕС решил передать школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться до школ.