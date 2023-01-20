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Армия РФ выпустила ракеты С-300 по школе-интернату в Харьковской области
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В минувшие сутки враг продолжал совершать удары по приграничным населенным пунктам области. Из минометов, артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелку, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двухлетнюю, Купянск и другие населенные пункты", - отметил Синегубов.
В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20-ти ударов врага с артиллерии. Повреждены четыре частных дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Волчанске Чугуевского района обстрелам подверглись две девятиэтажки: выбиты окна и крыша.
Кроме того, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.
В Купянском районе от обстрелов страдал Купянск и Двухлетняя. Повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из ракетами С-300 обстреляли помещение школы-интерната.
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, 18 января в Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.