Армия РФ выпустила ракеты С-300 по школе-интернату в Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В минувшие сутки враг продолжал совершать удары по приграничным населенным пунктам области. Из минометов, артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелку, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двухлетнюю, Купянск и другие населенные пункты", - отметил Синегубов.

В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20-ти ударов врага с артиллерии. Повреждены четыре частных дома.

В Волчанске Чугуевского района обстрелам подверглись две девятиэтажки: выбиты окна и крыша.

Кроме того, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.

В Купянском районе от обстрелов страдал Купянск и Двухлетняя. Повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из ракетами С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 18 января в Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.