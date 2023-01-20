Запорожская область пережила рекордный обстрел за сутки: оккупанты открывали огонь 224 раза

Армия страны-агрессора РФ увеличивает интенсивность обстрелов Запорожской области. В течение суток 19 января оккупанты обстреляли 21 населенный пункт региона. В настоящее время зафиксировано 34 сообщения о разрушении.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, Запорожская область пережила очередной "рекорд" вражеских атак - только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов.

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня", - отметил Старух.

Отметим, в течение суток 18 января оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области. Захватчики запускали все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам