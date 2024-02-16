В Гостомеле представили проект восстановления разрушенного военного городка

В Гостомеле представили проект строительства жилых многоэтажек в одном из микрорайонов вместо тех, которые были разрушены в результате российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщила Киевская облгосадминистрация.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя КОГА Николай Бойко, представители Гостомельской военной администрации, проектанты и местные жители, ранее проживавшие в городке.

Согласно сообщению, проект предусматривает строительство 5 многоэтажек, садика, противорадиационного укрытия для гражданского населения и благоустройство территории.

Кроме того, в микрорайоне запланировано строительство 7-этажных домов, рассчитанных в общей сложности на 360 квартир вместо 272, как было ранее. Также в каждой квартире запланирован балкон и индивидуальное отопление.

На территории городка планируется обустройство подземного укрытия двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. Дополнительно на каждом этаже домов запроектировано простое коридорное укрытие.

В КОГА подчеркнули, что строительство будет выполнено с учетом принципов безбарьерности и доступности.

Отметим, что этот микрорайон (ул. Проскуровская), состоявший преимущественно из 5-этажек, расположен рядом с аэродромом "Антонов". Местность сильно пострадала во время боев в первые дни войны, когда российские войска попытались провести воздушно-десантную операцию по захвату аэродрома. Впоследствии часть домов была снесена.

Напомним также, что один из домов стал фигурантом скандала: изображенное на нем осенью 2022 года граффити уличного художника Бэнкси было впоследствии "украдено" со стены здания, о Delo.ua писало и в статье "Как пытались "украсть" Бэнкси в Гостомеле и при чем здесь учитель математики из Канады – расследование".