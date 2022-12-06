Как пытались "украсть" Бенкси в Гостомеле и при чем здесь учитель математики из Канады – расследование

В самом начале декабря ряд украинских СМИ, забыв о презумпции невиновности, начали публиковать, ссылаясь на правоохранительные органы, массу новостей с заголовками такого образца: "Группа вандалов пыталась украсть в Гостомеле работу Бэнкси". Впрочем, речь ли действительно о похищении и вандализме? И не является ли эта история просто недоразумением, участники которой, имея благие намерения, "вымостили себе дорогу в ад"?

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Дело сразу получило широкую огласку, поскольку "посягнули" на граффити известного английского художника и политического активиста под псевдонимом Бэнкси, изобразившего в ноябре в Гостомеле (ул. Проскуровская, 2) женщину в противогазе с огнетушителем. Так как художника знают по всему миру, то и цена его работ будет соответствующей. Как убежден артдилер Игорь Абрамович, первоначальная стоимость мурала составит $1 млн .

Как сообщают сами правоохранители, 2 декабря на месте событий они установили восемь человек, пятеро из которых (включая организатора) были киевлянами, а остальные – жителями Черкасс. Работу изъяли и поместили в комнату хранения вещественных доказательств. В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция – от 3 до 10 лет лишения свободы.

"В 11:30 нам поступило сообщение на линию "102" от местной жительницы. Она сообщила, что появились люди, которые срезают указанную картину… Одновременно выехали наряды групп реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Они (подозреваемые – ред.) успели упаковать картину, но не успели ее транспортировать", – рассказывал после инцидента глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Но Небитов сразу признался, что есть большая проблема: это имущество неоценено, пока нет ни собственника, ни заявления от него, поэтому квалификация, по его мнению, будет меняться. Надо дождаться экспертизы искусствоведов, оценки мурала и обращения от местных органов власти о причинении вреда. Что касается дальнейшего места нахождения рисунка, то здесь будет определяться местная община и органы власти.

Начальник Гостомельской поселковой военной администрации Сергей Борисюк также стремительно отреагировал на событие. На Telegram-канале Гостомельской поселковой военной администрации было опубликовано его обращение, в котором тот пообещал, что "это дело Гостомельская поселковая военная администрация будет держать на контроле, чтобы вандалы не могли уничтожить работы известного художника Бенкси".

Само название было таким: "В военном городке в Гостомеле задержали преступников, пытавшихся похитить граффити Бэнкси". Как видим, презумпции невиновности не придерживаются иногда даже в государственных органах.

Версия самих участников событий

Участники этой истории снимали работу Бэнкси среди бела дня и публично, фиксируя еще и все это на камеру. Уже понятно, что вряд ли желающие похитить известную работу, желая получить собственную выгоду на перепродаже, поступали бы подобным образом. В течение декабря здание, на котором Бенкси оставил свой мурал, должны снести. Сносом должна заниматься французская компания Neo-Eco по реновации жилья.

"Здание будет демонтировано. Мне удалось очень аккуратно срезать работу, граффити полностью сохранено. Наши ребята это дело еще и снимали, как нас сразу "связали". Конечно, с моральной точки зрения наше поведение небезупречно. Надо было, возможно, встретиться с общественностью, но мы решили взять дело в свои руки, потому что нужно было спешить из-за скорого сноса", – рассказывает нам один из задержанных Александр Дувинский.

Продержали их в участке, по словам участников истории, 11 часов, потому что много времени ушло взятие показаний. "В полиции нам рассказали, что мурал находится под охраной как памятка. Но ведь никаких обозначений, табличек не было, как это делается обычно. Повторюсь: работа в идеальном состоянии. Она была на утеплителе, который я аккуратно отделил", – добавляет он, удивляясь, о каком вандализме может идти речь, когда с граффити повели себя крайне уважительно, никак не повредив.

Участники отмечают, что после хотели продать работу Бенкси на аукционе, а вырученные средства направить на нужды ВСУ. Организовывал акцию Сергей Довгий – математик из Торонто, с первых дней полномасштабной войны занимающийся в Украине волонтерством.

"Сергей нас заверил, что все договорено и решено, что никаких проблем не будет. А когда полиция приехала, выяснилось, что необходимых разрешений у него нет. Когда нас задержали, то даже не знали, что нам "шить". Взяли паузу на несколько дней, чтобы разобраться", – рассказывает delo.ua уже другой участник истории.

Что говорит организатор акции и были ли планы на Бэнкси у власти

Мы немедленно связались с организатором этой акции волонтером Сергеем Довгим, который нам, как и полиции, подтвердил, что инициатором этой истории был именно он.

"Я просто не хотел, чтобы граффити было уничтожено уже в этом месяце. В СМИ есть публичная информация, что французская компания будет отстраивать все шесть разрушенных домов в этом городке. Так случилось, что по своей волонтерской деятельности я поддерживаю связь с человеком с Neo -Eco. Именно этот человек и сообщил мне, в другом контексте, что работы по демонтажу этих домов начнутся в этом декабре", – говорит он.

Сергей Довгий знал, что времени на демонтаж граффити мало. Он подтвердил, что хотел продать его на аукционе. И деньги потратить на волонтерские нужды, на нужды ВСУ.

"Я не являюсь публичным лицом-волонтером, но у меня есть люди, которые могут рассказать, сколько я делал и делаю. Просто как самый недавний пример: журналистка NYT Diana Alhindawi ездила в организованную мною гуманитарную поездку на Херсонщину 18-20 ноября. Плюс сбор для батальона "Крым", который продолжается сейчас. Также я являюсь официальным волонтером одного благотворительного фонда средних размеров", – добавил он.

На вопрос о том, можно ли было организовать и согласовать демонтаж с властями, Сергей Довгий ответил, что да. К примеру, согласовать этот процесс с ОВА Гостомеля.

"Но. У меня нет доверия к ОВА Гостомелю. Можно приехать в разрушенный городок сегодня же и увидеть, что местные власти ничего не сделали для решения вопроса с жильем для жителей этого городка с 1 апреля, за 8 месяцев. Не началось восстановление. Не построен модульный городок", – объяснил свою позицию волонтер.

Сергей Довгий признается, как представители ОВА Гостомеля сказали ему, что у них были планы использовать граффити в пользу жителей городка. Впрочем, он подчеркнул, что у него нет доверия к этим словам.

"Было ли граффити как-то защищено от актов вандализма? Стеклом, охраной, табличкой возле граффити? Нет. Есть ли уже прописанная по состоянию на 2 декабря стратегия по граффити? Если она не озвучена публично, то есть основания полагать, что ее на 2 декабря просто не существовало.Как власти Гостомеля уже капитализировали в пользу жителей городка популярность граффити в международных СМИ, после публикации Бэнкси от 17 ноября?" – спрашивает он.

Волонтер объясняет, что его позиция проста: граффити – это стрит-арт. "Стрит-арт, в моем понимании, не принадлежит никому персонально".

"Бэнкси не согласовывал с ОВА Гостомеля свой приезд в Гостомель и создание граффити. Согласно украинскому закону, создание граффити – это акт вандализма. Мы демонтировали граффити из разрушенного дома, в котором уже 8 месяцев никто не живет. Согласно украинскому закону такой демонтаж – это акт вандализма, плюс повреждение имущества в малых размерах. Это на самом деле все, что есть в этих действиях, мне кажется", – резюмировал он.

Он рассказал, что думает над тем, чтобы публично извиниться именно перед жителями разрушенного городка. Долгий понимает, что их чувства могли быть обижены. Но – не перед ова Гостомеля или кем-нибудь другим.

Мы связались и с Гостомельской поселковой военной администрацией (ГПВА). Нам ответили, что у местных властей по поводу муралов Бэнкси планы все же были. И озвучил их начальник ГСВА Сергей Борисюк еще 18 ноября. На Telegram-канале есть видео, в котором тот рассказывает о перспективах известных работ (речь идет не только о мурале в Гостомеле, но и в Горенке).

Мы решили эти рисунки сохранить. И мы продумали два варианта, как это сделать. Первый – разместить эти фрагменты на новых домах, но для этого это нужно согласовать с застройщиками, проектантами. Второй вариант – разместить их в будущем в мемориале памяти жертвам. войны", – рассказывал Борисюк.

Как бы это должно выглядеть с точки зрения буквы закона

В разговоре с нами управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец подробно и беспристрастно трактует ситуацию.

"Чтобы определить размер причиненного ущерба и то, было ли преступление вообще, а если да, то какая, сейчас и проводится экспертиза. А от размера причиненного ущерба уже будет зависеть квалификация: это кража, это хулиганство, это вандализм. Сейчас даже правоохранители без экспертизы нет возможности понять, что на самом деле произошло", – говорит Ростислав Кравец.

Адвокат вполне резонно вспоминает подобный случай, когда владелец магазина стер на своем фасаде "Иконы Революции" на ул. Грушевского. И к ответственности его не привлекли. Это был такой же мурал, который имел определенную историческую ценность как воспоминание о событиях, разворачивавшихся на улице во времена революции. Но экспертиза по ним ценности не установила, потому и владелец магазина наказание не понес.

Что же касается работ Бэнкси, то в данном случае, как отмечает юрист, значение того, кому принадлежит здание, формально нет. Значение имеет только сам мурал.

"Активисты, если они преследуют благие цели, должны обратиться в органы местной власти с просьбой передать им этот мурал для его дальнейшей продажи на аукционе. Решать все самостоятельно они права не имели, независимо от того, будут или не будут сносить здание. Владелец здесь - местные власти, а Минкульт не имеет к муралу никакого отношения, потому что он не был внесен в ни один реестр", - добавляет Кравец.

Как показывают наши разговоры с участниками этой акции, они признают ошибку. Возможно, даже и совершение ерунды из благих намерений, но не преступления. Впрочем, преступниками их уже окрестили до решения суда. Как подчеркнул в комментарии нам эксперт по конституционному праву Александр Марусяк, отсутствие презумпции невиновности в общественном сознании украинцев – дело давнее.

"Это все – наследие СССР и отсутствие культуры. И в этом мы от РФ далеко не отстали. Юристы постоянно твердят, что обзывать так людей в суд не принадлежит. Они даже не подозреваемые, пока им не вручили подозрение. В цивилизованном мире ты не виноват., пока не докажут обратное. У нас же ты априори виноват, пока адвокаты не докажут отсутствие вины", – резюмирует Марусяк.

К слову, в тот же день ресурс с соответствующей репутацией Страна.ua опубликовал новость об этом событии со всеми именами участников. Однако, насколько это было законно, правоохранители должны бы выяснить тоже, поскольку "слив" такой информации произошел, вероятно, через представителей тех же правоохранительных органов.