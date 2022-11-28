Французи взялися за відбудову житла в Гостомелі з перероблених матеріалів

Французька компанія Neo-Eco розпочала роботу над пілотним проєктом реновації житла у Гостомелі із загальним бюджетом €45 млн, який надасть нове помешкання 310 сім'ям та покаже переваги переробки будівельних відходів на нові матеріали.

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Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив віцепрезидент компанії Neo-Eco Барт Грюєр.

"Для Neo-Eco це буде пілотний проєкт в Україні. У Гостомелі на вул. Проскурівській завдяки уряду Франції та іншим донорам ми плануємо відновити шість житлових будинків на 310 квартир, школу на 1000 учнів та дитячий садок", – повідомив Грюєр.

За його словами, для будівництва будуть використані матеріали зі зруйнованих об'єктів біля аеропорту Гостомеля, щоб відновити будівлі та дороги біля них. Повторне використання будівельних відходів дасть змогу оптимізувати бюджет відновлення України приблизно на 20-25%.

Сам проєкт буде реалізовано коштом, виділеним урядом Франції. Над розробкою проєкту працюють французькі архітектори із компанії BLAU.

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