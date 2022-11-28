Французы взялись за восстановление жилья в Гостомеле из переработанных материалов

Французская компания Neo-Eco начала работу над пилотным проектом реновации жилья в Гостомеле с общим бюджетом €45 млн, который предоставит новое жилье 310 семьям и покажет преимущества переработки строительных отходов на новые материалы.

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Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил вице-президент компании Neo-Eco Барт Грюер.

"Для Neo-Eco это будет пилотный проект в Украине. В Гостомеле по ул. Проскуровской благодаря правительству Франции и другим донорам мы планируем восстановить шесть жилых домов на 310 квартир, школу на 1000 учеников и детский сад", – сообщил Грюер.

По его словам, для строительства будут использованы материалы из разрушенных объектов у аэропорта Гостомеля, чтобы восстановить здания и дороги возле них. Повторное использование строительных отходов позволит оптимизировать бюджет восстановления Украины примерно на 20-25%.

Сам проект будет реализован на средства, выделенные правительством Франции. Над разработкой проекта работают французские архитекторы из компании BLAU.

Напомним, что и Чехия на государственном уровне разработала и утвердила план помощи Украине, который предусматривает ежегодное направление Киеву более €20 млн в течение 2023-2025 годов. Известно, что Прага будет заниматься восстановлением Днепропетровской области.