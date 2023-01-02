Жителю Киева сообщили о подозрении в похищении граффити Бэнкси в Гостомеле

Бучанское райуправление полиции Киевской области при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщило жителю Киева о подозрении по факту похищения граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси со стены полуразрушенного дома на территории военного городка в поселке Гостомель.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает областная прокуратура, мужчине инкриминируют часть 2 статьи 15, часть 5 статьи 185 Уголовного кодекса (оконченное покушение на кражу, совершенную в особо крупных размерах или организованной группой). Следствие установило, что киевлянин решил демонтировать со стены дома граффити "Женщина в противогазе".

"Осознавая ценность указанной работы, он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению. Для этого он привлек неосведомленных о его намерениях мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа указанного мурала", - говорится в сообщении .

Фото: Киевская областная прокуратура

После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений. Однако мужчина не успел загрузить угнанное в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации.

В прокуратуре также указывают, что данное граффити Бэнкси "распоряжением Гостомельской поселковой военной администрации признано культурным достоянием". Напомним также, что Бэнкси, личность которого считается анонимной, был тем не менее признан "почетным гражданином" Ирпеня, в котором художник тоже создал граффити на стене поврежденной и выселенной многоэтажки.

Напомним, что ранее Delo.ua писало, что организатором акции по демонтажу был Сергей Довгий, что сам он подтверждал и полиции, и СМИ. Он заявлял, что хотел продать демонтированное изображение на аукционе, а вырученные деньги потратить на помощь украинской армии.