В Киеве будут заочно судить двух военных РФ, убивших жителя Гостомеля за отказ помочь

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих, совершивших убийство гражданского лица во время оккупации поселка Гостомель Киевской области.

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Как сообщается в сообщении ведомства, преступление произошло 11 марта 2022 года на территории приюта для животных на улице Свято-Покровской, где оккупанты обустроили временный военный пункт.

Как было установлено досудебным расследованием, во время пребывания на территории поселка российские военнослужащие пытались вовлечь местное гражданское население в разгрузку и перемещение боеприпасов.

Когда один из местных жителей отказался выполнять этот приказ, оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку якобы для расстрела. Когда местный житель второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину.

Служба безопасности Украины, управление уголовного розыска полиции Киева и прокуроры идентифицировали российских военных, причастных к убийству гражданина Украины.

Им было заочно уведомлено о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством). За это фигурантам грозит в Украине от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним также, что месяц назад был заочно вынесен приговор двум военным РФ из Бурятии за пытки жителей села Бузовая Бучанского района Киевской области, а именно 12 лет тюрьмы.

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