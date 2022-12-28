Вынесен первый приговор за военное преступление в Крыму: за пытки активиста Костенко осудили экс-сотрудников СБУ

Двоих бывших сотрудников управления Службы безопасности Украины в Крыму заочно приговорили к девяти и десяти годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны, которым признано незаконное заключение и пытки над активистом Евромайдана Александром Костенко.

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Как отмечается в прокуратуре АР Крым и Севастополя, это первый приговор по статье 438 Уголовного кодекса с начала международного вооруженного конфликта в Крыму.

Речь, очевидно, идет об Андрее Тишенине и Артуре Шамбазове. 9 декабря этого года оба они попали под санкции Великобритании именно за пытки Костенко в 2015 году. Впрочем, в Украине под санкциями (еще с апреля 2017 года) находится только Тишенин.

Доказано, что после оккупации полуострова Вооруженными силами России в 2014 году бывшие сотрудники СБУ начали сотрудничать с врагом и перешли на службу в так называемое "управление ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю".

В начале 2015 года обвиняемые похитили в Симферополе, а в дальнейшем арестовали Костенко, к которому применяли пытки электрическим током, физическое насилие и угрозы.

"Такими методами осужденные пытались получить признание в преступлении, которое активист не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в 2014 году на Майдане Независимости в Киеве", - отмечают в прокуратуре.

Через несколько месяцев оккупанты уже начали суд над потерпевшим. Обвинение против него представляла бывшая оккупационная "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Позже это дело она получила звание генерала.

Напомним, что сам Костенко, который и сам был бывшим правоохранителем, в итоге был в мае 2015 года приговорен оккупационным "судом" к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. После кассационного обжалования срок был сокращен до 3,5 лет.

Костенко отправили отбывать наказание в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке (Кировская область РФ), которое он и отбыл, выйдя на свободу в августе 2018 года и вернувшись в Украину.

В апреле уже 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, "Крымская правозащитная группа" заявляла об исчезновении Костенко в Киеве после 2 марта, после чего о его судьбе публично не сообщалось.

Источник фото: ua.depositphotos.com