Винесено перший вирок за воєнний злочин у Криму: за катування активіста Костенка засудили експрацівників СБУ

Двох колишніх працівників управління Служби безпеки України в Криму заочно засудили до дев'яти та десяти років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни, яким визнано незаконне ув’язнення та катування активіста Євромайдану Олександра Костенка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як вказують у прокуратурі АР Крим та Севастополя, це перший вирок засудження за статтею 438 Кримінального кодексу з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму.

Мова, очевидно, йде про Андрія Тішеніна та Артура Шамбазова. 9 грудня цього року обидва вони потрапили під санкції Великої Британії саме за катування Костенка в 2015 році. Втім, в Україні під санкціями (ще з квітня 2017 року) знаходиться лише Тішенін.

Доведено, що після окупації півострова Збройними силами Росії у 2014 році колишні працівники СБУ почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого "управління ФСБ РФ по Республіці Крим та Севастополю".

На початку 2015 року обвинувачені викрали у Сімферополі, а надалі ув’язнили Костенка, до якого застосовували катування електричним струмом, фізичне насильство та погрози.

"Такими методами засуджені намагалися отримати зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві", - зазначають в прокуратурі.

Через декілька місяців окупанти вже розпочали суд над потерпілим. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна "прокурорка" Криму Наталія Поклонська. Пізніше за цю справу вона отримала звання генерала.

Нагадаємо, що сам Костенко, який і сам був колишнім правоохоронцем, був у травні 2015 році засуджений окупаційним "судом" до чотирьох років і двох місяців тюрми. Після касаційного оскарження термін було скорочено до 3 з половиною років.

Костенка відправили відбувати покарання до виправної колонії №5 в Кірово-Чепецьку (Кіровська область РФ), яке він і відбув, вийшовши на свободу в серпні 2018 року і повернувшись до України.

У квітні вже 2022 року, після початку повномасштабного вторгення, "Кримська правозахисна група" заявляла про зникнення Костенка у Києві після 2 березня, після чого про його долю публічно не повідомлялося.

Джерело фото: ua.depositphotos.com