Кримська суддя, причетна до переслідування Чийгоза, заочно отримала 12 років тюрми за держзраду

Суддя Київського районного суду Сімферополя, що брала участь у кримінальному переслідуванні одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який нині є депутатом Верховної Ради від "Європейської солідарності", заочно отримала 12 років позбавлення волі.

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Як повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя, жінку визнано винною у вчиненні державної зради (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу). У повідомленні не вказується ім'я судді, але, як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Ольгу Гуріну.

Прокурори довели, що після окупації півострова Збройними силами Росії у 2014 році засуджена порушила присягу на вірність українському народові та почала співпрацювати з ворогом.

Також встановлено, що вона причетна до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

У 2016 році саме вона, керуючись законодавством РФ, ухвалила рішення про продовження строку тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

"Пізніше репресивна машина судочинства на півострові визнала Чийгоза винним у злочині, якого він не вчиняв, за події, які відбулись до початку фактичної окупації Криму, засудивши його до восьмии років позбавлення волі", - нагадують в прокуратурі.

Таким чином, доведено, що своїми діями та рішеннями засуджена сприяла становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії в Криму, а також надавала допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, що самого Чийгоза, а також іншого засудженого окупантами політв'язня - заступника голови Меджлісу, колишнього заступника голови Верховної Ради Криму Ільмі Умерова - російська сторона в жовтні 2017 року передала Туреччині, звільнивши від кримінального переслідування.