Львівський суд дав 12 років тюрми "чиновниці" окупаційної влади в Криму, схопленій СБУ

Галицький районний суд Львова визнав винною у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) колишню посадовицю так званого "Міністерства економічного розвитку Республіки Крим", що діє під російською юрисдикцією на окупованому півострові.

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Як повідомляють Львівська обласна прокуратура та Служба безпеки України, яка розслідувала справу, 59-річну уродженку АР Крим засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що жінка з 2014 по 2021 рік обіймала "посаду" у незаконно створеному органі, забезпечувала його функціонування та сприяла представникам Росії у проведенні підривної діяльності на території України, брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору.

У січні 2022 року засуджена приїхала з Криму на підконтрольну Україні територію, пред’явивши паспорт громадянки України. Однак через збройну агресію РФ повернутись назад не змогла. При намаганні виїхати з України до Польщі в квітні жінку було викрито співробітниками СБУ.

За даними спецслужби, вона хотіла надалі повернутися до Криму через Білорусь та РФ. Жінці повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що у червні київський суд засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох українських громадян з Криму, що воювали проти України у складі російської армії на території Миколаївської та Херсонських областей та були захоплені у полон.