Львовский суд дал 12 лет тюрьмы "чиновнице" оккупационной власти в Крыму, пойманной СБУ

Галицкий районный суд Львова признал виновной в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса) бывшую чиновницу так называемого "Министерства экономического развития Республики Крым", действующего под российской юрисдикцией на оккупированном полуострове.

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Как сообщают Львовская областная прокуратура и Служба безопасности Украины, которая расследовала дело, 59-летняя уроженка АР Крым приговорена к 12 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что женщина с 2014 по 2021 год занимала "должность" в незаконно созданном органе, обеспечивала его функционирование и способствовала представителям России в проведении подрывной деятельности на территории Украины, принимала участие в подготовке управленческих решений, направленных подчинить экономику полуострова стране-агрессору.

В январе 2022 года осужденная приехала из Крыма на подконтрольную Украине территорию, предъявив паспорт гражданки Украины. Однако из-за вооруженной агрессии РФ вернуться назад не смогла. При попытке выехать из Украины в Польшу в апреле женщину разоблачили сотрудники СБУ.

По данным спецслужбы, она хотела в дальнейшем вернуться в Крым через Беларусь и РФ. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что в июне киевский суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух украинских граждан из Крыма, воевавших против Украины в составе российской армии на территории Николаевской и Херсонских областей и взятых в плен.