СБУ сообщила о подозрении судьи из Евпатории, способствовавшего депортации крымчан в Сибирь

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей, находящихся во временно захваченных районах Украины. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий за сотрудничество с РФ сообщено о подозрении еще двум коллаборантам, среди них – судья из оккупированной Евпатории.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, бывший судья из временно оккупированного Крыма после захвата полуострова добровольно присоединился к захватчикам. За это они назначили его так называемым "судьей Евпаторийского городского суда".

"Находясь на "должности", вражеский сообщник принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы РФ, включая Сибирь. Он назначал "судебные" приговоры за якобы нарушение действующих "законов" страны-агрессора. Тем самым "судья" оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, сотрудники СБУ разоблачили еще одного скрывающегося коллаборанта на временно оккупированной территории юга Украины. Им оказался бывший заместитель начальника Херсонской таможни, который после захвата части региона поддержал захватчиков.

Впоследствии он согласился с предложением агрессора возглавить "налоговую службу Херсонской области".

Установлено, что соответствующую "протекцию" ему обеспечил бывший заместитель председателя облсовета депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого враг назначил "первым заместителем председателя" местной оккупационной администрации.

По данным следствия, его "протеже" организовал незаконный сбор "налогов" в пользу РФ, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, отказавшихся от сотрудничества с агрессором.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

В ходе оперативных действий Служба безопасности установила место нахождения обоих вражеских сообщников, задокументировала их преступную деятельность и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности установила личности еще четырех вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области".