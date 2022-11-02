СБУ задержала коллаборанта, помогавшего врагу захватывать предприятия в Купянске

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины и собрала неопровержимые доказательства его добровольного сотрудничества с врагом.



Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что стражи порядка задержали 54-летнего жителя региона, который одним из первых перешел на сторону врага.

Установлено, что во время временной оккупации региона он добровольно согласился возглавить так называемый Кондрашовский территориальный отдел оккупационной администрации Купянского района.

Находясь на должности, коллаборант лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков на территории общины.

Кроме того, он обнаруживал украинские предприятия, отказавшиеся от сотрудничества с врагом для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу страны-агрессора.

После освобождения Харьковщины злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству Службы безопасности суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.