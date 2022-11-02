Пыталась стать "двойным агентом": СБУ задержала шпионку ФСБ (ВИДЕО)

Служба безопасности задержала в Луганской области российскую шпионку, которая пыталась втереться в доверие украинской спецслужбы и стать "двойной агенткой", чтобы проводить разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Среди прочего "гарантировала" предоставлять актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории востока Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в 2019 году женщина была завербована российской спецслужбой. После начала полномасштабного вторжения она следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области.

Также вражеская приспешница собирала учредительные данные и места нахождения участников сопротивления в регионе, в частности в захваченном поселке Марковка. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

"В результате многоходовых контрразведывательных мер злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали", - говорится в сообщении.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Одесской области российского агента, собиравшего разведданные и готовившего диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины.