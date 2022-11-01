СБУ задержала российского агента, готовившего взрывы на Одесской железной дороге (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области российского агента, собиравшего разведданные и готовившего диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что он собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные ловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации он постоянно менял облик и каналы связи со своим русским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

"Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его во время настройки устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта. Во время задержания у вражеского диверсанта обнаружена тротиловая шашка весом 200 г и еще одна фотоловушка", - отметили в СБУ.

Кроме того, правоохранители изъяли из ранее подготовленного злоумышленником тайника 11 тротиловых шашек и мину ТМ-62 с детонаторами. По данным следствия, вражеским агентом оказался бывший чиновник одного из райотделов милиции в Одессе. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ РФ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев.