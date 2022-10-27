СБУ разоблачила чиновника прокуратуры, который за деньги "гарантировал" оформление группы инвалидности

Служба безопасности продолжает системно очищать ряды правоохранительных органов Украины от преступных схем и их организаторов. В ходе следственно-оперативных действий на мошеннических сделках разоблачен заместитель руководителя одной из областных прокуратур.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что во время войны чиновник обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения последнего от мобилизации. Свою "услугу" прокурор оценил в 7,5 тыс. дол.

По данным следствия, полученные деньги он якобы должен передать главе комиссии медико-социальной экспертизы для решения вопроса с "внеочередной" выдачей соответствующих документов.

Правоохранители задержали прокурора после передачи всей суммы денег.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого за:

ч. 2 ст. 190 (мошенничество);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины,

"Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений. Санкция статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, организовавших каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.