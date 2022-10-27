Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ разоблачила чиновника прокуратуры, который за деньги "гарантировал" оформление группы инвалидности

СБУ разоблачила чиновника прокуратуры, который за деньги "гарантировал" оформление группы инвалидности

Служба безопасности продолжает системно очищать ряды правоохранительных органов Украины от преступных схем и их организаторов. В ходе следственно-оперативных действий на мошеннических сделках разоблачен заместитель руководителя одной из областных прокуратур.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что во время войны чиновник обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения последнего от мобилизации. Свою "услугу" прокурор оценил в 7,5 тыс. дол.

По данным следствия, полученные деньги он якобы должен передать главе комиссии медико-социальной экспертизы для решения вопроса с "внеочередной" выдачей соответствующих документов.

Правоохранители задержали прокурора после передачи всей суммы денег.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого за:

  • ч. 2 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины,

"Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений. Санкция статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, организовавших каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Автор:
Светлана Манько