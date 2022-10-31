Обещал избежать санкций СНБО: в Киеве задержали фейкового работника СБУ (ФОТО)

В Киеве задержан мошенник, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и обещал предприятию за $500 тыс избежать санкций СНБО.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Также он "гарантировал" использовать свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин РФ. Мошенник уверял, что вроде бы сможет "решить" эти вопросы с Офисом Генпрокурора, Службой безопасности и СНБО ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для маскировки преступных действий мошенник использовал поддельное "служебное удостоверение" сотрудника СБУ. Его задержали при передаче ему $250 тыс.

СБУ установила, что задержанный уже находится в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, инициированных соответствующей межведомственной рабочей группой и поданных Службой безопасности Украины. Как сообщило Министерство экономики, они касаются более 3600 человек.