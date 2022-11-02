Намагалася стати "подвійним агентом": СБУ затримала шпигунку ФСБ (ВІДЕО)

Служба безпеки затримала на Луганщині російську шпигунку, яка намагалася втертися у довіру української спецслужби та стати "подвійною агенткою", щоб проводити розвідувально-підривну діяльность проти Сил оборони України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого "гарантувала" надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України",- йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році жінка була завербована російською спецслужбою. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.

Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

"В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора". Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали", - йдеться в повідомленні.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Одеській області російського агента, який збирав розвіддані та готував диверсії на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України.