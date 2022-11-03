СБУ идентифицировала новых коллаборантов, проводящих массовые репрессии в Запорожской области

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборационистов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приспешников, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди предателей трое бывших чиновников, уволенных из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления.

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Также зафиксированы факты похищения и истязания людей.

Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилье местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи.

Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией.

"Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности. В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества", - отмечают в СБУ.

В ведомстве сообщают, что собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. В частности, так называемым:

заместителю начальника "Розовского РОВД";

начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции";

работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции".

В настоящее время сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении в совершении преступлений против Украины еще трем коллаборантам, среди них – глава Херсонского "морпорта РФ".