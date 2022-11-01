СБУ повідомила про підозру голові Херсонського "морпорта РФ", який сприяв переправі російських боєприпасів на правий берег Дніпра

Служба безпеки України повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України ще трьом колаборантам, серед них - очільник Херсонського "морпорта РФ".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що керівник Херсонського "морпорта РФ" забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів Росії для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства. Крім того, він брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь країни-агресора.

"За даними слідства, зловмисником є колишній чиновник Укрводшляху. У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім цього, СБУ на Херсонщині задокументовала злочинну діяльність призначеного загарбниками "голови" селища Миролюбівка.

"З початку окупації села зловмисник з власної ініціативи допомагав загарбникам. Він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців. Водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику", - зазначили у спецслужбі.

Ще одну колаборантку викрили на Луганщині. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації "ЛНР". Вона організувала навчальний процес з використанням російських підручників і методичок, а педагогів направила на перепідготовку до РФ. Крім того, вона агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їх лав.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам окупаційної влади на звільненій Харківщині.