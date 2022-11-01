СБУ сообщила о подозрении главе Херсонского "морпорта РФ", способствовавшего переправе российских боеприпасов на правый берег Днепра

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против Украины еще троим коллаборантам, среди них – глава Херсонского "морпорта РФ".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что руководитель Херсонского "морпорта РФ" обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов России для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия. Кроме того, он участвовал в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли для передачи похищенного имущества в пользу страны-агрессора.

"По данным следствия, злоумышленником является бывший чиновник Укрводдороги. В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме этого, СБУ в Херсонской области задокументировала преступную деятельность назначенного захватчиками "председателя" поселка Миролюбовка.

"С начала оккупации села злоумышленник по собственной инициативе помогал захватчикам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей. Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику", - отметили в спецслужбе.

Еще одну коллаборантку разоблачили в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации "ЛНР". Она организовала учебный процесс с использованием российских учебников и методик, а педагогов направила на переподготовку в РФ. Кроме того, она агитировала детей поддержать кафиров и в дальнейшем присоединяться к их рядам.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум представителям оккупационных властей на освобожденной Харьковщине.