СБУ сообщила о подозрении еще двум коллаборантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум представителям оккупационных властей на освобожденной Харьковщине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, 48-летний местный житель с начала оккупации поселка Чкаловское добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. С марта он занимал должность "председателя объединенной громады" и осуществлял в интересах врага организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Еще один местный житель был "старостой" Чкаловского. Он регулярно участвовал в заседаниях оккупационной администрации в городе Балаклея и осуществлял по их указанию сбор информации и заявлений от жителей Чкаловского.

"Сотрудники СБУ задержали "старосту" Чкаловского после деоккупации поселка. "Председатель громады" сбежал на территорию страны-агрессора еще в начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Сейчас он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Этим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Такое преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов фейкового референдума РФ.