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Из-за российской атаки пострадало производство украинского бренда одежды Harvest

атака, взрыв
В результате российской атаки произошел прилет в производство украинского бренда одежды Harvest

В результате российской атаки пострадало одно из производств украинского бренда одежды Harvest. Никто из работников не пострадал.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Из соображений безопасности Harvest. не публикует фото и видео с места атаки, а также точную информацию о том, где и когда произошел прилет.

"Мы благодарны, что во время атаки наши работники соблюдали правила безопасности и находились в безопасных местах. Призываем все предприятия и каждого из вас: когда есть угроза позаботиться о себе и своих людях, направляться в укрытие и не рисковать жизнью", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что продолжают работать и восстанавливаться. Harvest пообещали, что все заказы будут отправлены. В компании сделают все необходимое, чтобы доставки проходили в привычные сроки.

Harvest – это популярный украинский бренд износостойкой одежды, рюкзаков, сумок и аксессуаров. Компания является производителем полного цикла и работает на этапах от разработки эскиза и до финишного стежка.

Ранее российские войска атаковали производственный цех бренда Mangelo в Харькове. В результате удара погибли и ранены среди работников и руководства компании, а предприятие получило масштабные разрушения.

Автор:
Светлана Манько

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