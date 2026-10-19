Соглашение Трампа и Путина: Турция заявила, что получит часть российского дизеля

Турция будет закупать часть российского дизельного топлива, которое Россия будет поставлять на мировой рынок в рамках соглашения президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, передает Reuters.

Он не уточнил объемы поставок, но назвал эту договоренность важной для энергетической безопасности Турции.

Турция в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов из России, Ирана и Азербайджана, но в то же время пытается покупать их в большем количестве стран, в том числе в США.

"Россия ввела ограничения на экспорт дизельного горючего в последние месяцы, когда начала сталкиваться с этой проблемой. Теперь они достигли соглашения с Трампом относительно дизельного горючего… Благодаря прошедшим мы переговорам мы будем поставлять часть этого дизельного горючего в Турцию", — сообщил Байрактар.

Он добавил, что Турция планирует ввести в эксплуатацию вторую плавучую платформу по добыче газа в первом квартале 2028 года, добавив, что эта платформа увеличит ежедневную добычу Турции в Черном море до 45 миллионов кубических метров.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев, вопреки позиции других лидеров стран Европейского Союза, высказался в поддержку противоречащего дизельного соглашения Трампа и Путина.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего. противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.