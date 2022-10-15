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СБУ идентифицировала 30 новых коллаборантов в Луганской области
Служба безопасности Украины продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. В результате оперативной и следственной работы установлены еще более 30 вражеских приспешников, которые вступили в созданных оккупантами "генеральной прокуратуры" и "МВД" на захваченной части Луганщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве отмечают, что псевдообразование выполняют задачи Москвы по навязыванию кремлевского режима местным жителям и их запугиванию. Для этого враг проводит массовые репрессии и незаконные задержания граждан.
К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР.
Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.
Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже людям с инвалидностью.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за:
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, идентифицированы коллаборанты, которые вступили в ряды так называемых "райотделов МВД ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму в подавлении сопротивления среди украинских патриотов.
"СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее сотрудники СБУ обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Тюрьмя была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.