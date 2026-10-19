Цена нефти на 19 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 19 октября, отступили от пятимесячного максимума, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и пошлины в отношении РФ.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) – курс на 19 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $107,57 – 2,08% WTI $99,46 – 1,92% Urals $114,30 --0.51%

Фьючерсы на нефть марки Brent к 06:19 по Гринвичу упали на 2,29 доллара, или 2,08%, до 107,57 доллара за баррель. В пятницу торги закрылись на самом высоком уровне с 19 мая.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,95 доллара, или 1,92%, до 99,46 доллара за баррель после закрытия на самом высоком уровне с 17 сентября в пятницу.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в понедельник цены на нефть снизились с пятимесячного максимума из-за фиксации прибыли инвесторами после того, как Дональд Трамп отменил ключевые санкции и тарифы против России.

В то же время, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что президент использует период до 60 дней для оценки влияния этих санкций и пошлин на мировую экономику.

Аналитики отмечают, что отмена санкций создала неопределенность на рынке, ведь она не решает фундаментальные проблемы с физическими перебоями поставок. Рынок вряд ли полностью учтет увеличение предложения, пока детали и сроки действий США не станут более четкими. Кроме того, шаг Трампа рассматривается как попытка снизить цены на нефть без прямых уступок Ирану.

В то же время, ключевым фактором давления на рынок остается эскалация на Ближнем Востоке, из-за которой цена нефти Brent ранее достигала $110 за баррель. По данным Kpler, усиленные атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе и регионе привели к резкому сокращению экспорта сырой нефти. Ситуацию дополнительно обостряет готовность Египта оказать Саудовской Аравии военную поддержку для защиты от йеменских хуситов.

По прогнозам банковской группы DBS, цены на нефть будут удерживаться в диапазоне $100–110 за баррель перед выборами в США. Иран и его союзники будут продолжать оказывать давление на судоходство, чтобы высокие цены на топливо оставались чувствительным вопросом для американских избирателей.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше снизить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.