Ціна нафти на 19 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у понеділок, 19 жовтня, відступили від п’ятимісячного максимуму, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки після того, як президент США Дональд Трамп скасував санкції та мита щодо РФ.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 19 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $107,57 - 2,08% WTI $ 99,46 - 1,92% Urals $114,30 --0.51%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 06:19 за Гринвічем впали на 2,29 долара, або 2,08%, до 107,57 долара за барель. У п’ятницю торги закрилися на найвищому рівні з 19 травня.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 1,95 долара, або 1,92%, до 99,46 долара за барель, після закриття на найвищому рівні з 17 вересня у п'ятницю.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у понеділок ціни на нафту знизилися з п’ятимісячного максимуму через фіксацію прибутку інвесторами після того, як Дональд Трамп скасував ключові санкції та тарифи проти Росії.

Водночас державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент використає період до 60 днів для оцінки впливу цих санкцій та мит на світову економіку.

Аналітики зазначають, що скасування санкцій створило невизначеність на ринку, адже воно не вирішує фундаментальних проблем із фізичними перебоями поставок. Ринок навряд чи повністю врахує збільшення пропозиції, доки деталі та терміни дій США не стануть чіткішими. Крім того, крок Трампа сприймається як спроба знизити ціни на нафту без прямих поступок Ірану.

Водночас ключовим фактором тиску на ринок залишається ескалація на Близькому Сході, через яку ціна нафти Brent раніше досягала $110 за барель. За даними Kpler, посилені атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці та регіоні призвели до різкого скорочення експорту сирої нафти. Ситуацію додатково загострює готовність Єгипту надати Саудівській Аравії військову підтримку для захисту від єменських хуситів.

За прогнозами банківської групи DBS, ціни на нафту утримуватимуться в діапазоні $100–110 за барель перед виборами в США. Іран та його союзники продовжуватимуть тиснути на судноплавство, щоб високі ціни на пальне залишалися чутливим питанням для американських виборців.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.