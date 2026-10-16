Ціна нафти на 16 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту знизилися у п’ятницю, 16 жовтня, але прямують до тижневого зростання через невизначеність щодо поставок на Близький Схід та більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у Сполучених Штатах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 16 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $105,21 - 0,67% WTI $97,20 - 0,79% Urals $114,89 -2.76%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 03:52 за Гринвічем впали на 71 цент, або 0,67%, до 105,21 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 77 центів, або 0,79%, до 97,20 долара.

У четвер ціна на нафту WTI зросла більш ніж на 3% після значного падіння запасів сирої нафти в США через припинення видобутку, спричинене ураганом.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у п’ятницю ціни на нафту знизилися, однак за підсумками тижня прямують до зростання. Головними чинниками стали невизначеність із постачанням з Близького Сходу та значніше, ніж очікувалося, скорочення запасів сировини у США.

Аналітики ING зазначають, що невизначеність довкола потоків нафти через Ормузьку протоку суттєво збільшує премію за ризик. Для стабілізації потрібна угода між США та Іраном.

Ситуація загострюється через ескалацію в Ємені, де хусити обстріляли палацовий комплекс в Адені. Міжнародне енергетичне агентство погодилося випустити на ринок понад 20 мільйонів барелів дизельного палива та залишкову нафту з резервів.

Проте в Haitong Futures вважають, що інвестори незадоволені цими кроками, адже ринок охолодить лише послаблення напруженості.

Одночасно адміністрація США розглядає можливість послаблення санкцій для частини "тіньового флоту", щоб знизити рекордно високі фрахтові тарифи.

Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском.