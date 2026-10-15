МЕА погодилося на вивільнення останніх 100 мільйонів барелів нафти для стабілізації ринку

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що його країни-члени досягли домовленості про завершення вивільнення 100 мільйонів барелів нафти. Ці обсяги залишилися невипущеними після масштабної інтервенції, розпочатої у березні для заспокоєння світових ринків.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з ухваленим рішенням, держави прискорять розподіл решти запасів. Зокрема, планується "якомога швидше" випустити на ринок 20 мільйонів барелів дизельного палива.

На сьогодні члени МЕА вже використали 330 мільйонів барелів із 400 мільйонів, які спочатку були обіцяні навесні.

Як раніше зазначали аналітики Bloomberg, Сполучені Штати Америки неофіційно лобіювали додатковий випуск енергоносіїв, щоб допомогти стримати стрімке зростання цін на дизельне паливо у світі.

Прогноз МЕА до 2027 року

За прогнозом МЕА, світовий попит на нафту у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу, причому чверть цього падіння припаде саме на дизельне пальне. Загальна світова пропозиція нафти за підсумками року зменшиться на 5,8 млн барелів на добу.

Водночас у 2027 році пропозиція може зрости на 7,7 млн барелів на добу, що здатне повернути глобальний ринок нафти до стану профіциту, хоча локальний дефіцит безпосередньо дизельного пального може зберігатися й надалі.

Країни–члени МЕА координують постачання нафти й дизелю зі стратегічних резервів. У жовтні агентство закликало учасників прискорити виконання раніше оголошених зобов’язань щодо вивільнення запасів і оцінити потребу в додаткових обсягах, насамперед дизельного пального.

Нагадаємо, 9 березня Міністри фінансів країн G7 провели екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливий спільний випуск нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).