Ціна нафти на 15 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту знизилися у четвер, 15 жовтня, на понад 1% за барель, оскільки інвестори зважили ризики для поставок через напади на судноплавство через Ормузьку протоку та зусилля США щодо скорочення витрат на доставку нафти шляхом послаблення санкцій щодо суден.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 15 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $104,42 -1,6% WTI $94,11 -1% Urals $118,15 -2.31%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,64 долара (1,6%) — до 104,42 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 98 центів (1%) — до 94,11 долара, нівелювавши зростання, зафіксоване під час попередньої сесії.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знижуються, оскільки інвестори оцінюють перспективи поставок та напруженість на Близькому Сході.

Ціна на нафту WTI досягла тритижневого максимуму через ескалацію конфлікту в Ормузькій протоці. Загострення спричинене атакою хуситів на штаб-квартиру Saudi Aramco, затопленням двох торговельних суден і заявами Ірану про нову тактику заповзятливих нападів у відповідь на американську блокаду й санкції.

Щоб стримати зростання цін, адміністрація США розглядає можливість пом'якшення санкцій проти "тіньового флоту" для дозволу перевезень "легальної нафти". Водночас напругу на ринку дещо згладжує зростання експорту з країн Перської затоки та підвищення видобутку в Росії, оскільки нафта знаходить альтернативні маршрути доставки.

Додатковим чинником тиску на ринок стало стрімке скорочення запасів сирої нафти в США — за даними API, вони впали на 11,1 мільйона барелів за тиждень, що суттєво перевищило очікування аналітиків.

Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском.