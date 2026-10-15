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Цена нефти на 15 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 15 октября / Depositphotos

Цены на нефть снизились в четверг, 15 октября, более чем на 1% за баррель, поскольку инвесторы взвесили риски для поставок из-за нападений на судоходство через Ормузский пролив и усилия США по сокращению расходов на доставку нефти путем ослабления санкций в отношении судов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) – курс на 15 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $104,42 -1,6%
WTI $94,11 -1%
Urals $118,15 -2.31%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,64 доллара (1,6%) — до 104,42 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 98 центов (1%) — до 94,11 доллара. сессии.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы оценивают перспективы поставок и напряженность на Ближнем Востоке.

Цена на нефть WTI достигла трехнедельного максимума из-за эскалации конфликта в Ормузском проливе. Обострение вызвано атакой хуситов на штаб-квартиру Saudi Aramco, затоплением двух торговых судов и заявлениями Ирана о новой тактике предприимчивых нападений в ответ на американскую блокаду и санкции.

Чтобы умерить рост цен, администрация США рассматривает возможность смягчения санкций против "теневого флота" для разрешения перевозок "легальной нефти". Напряжение на рынке несколько сглаживает рост экспорта из стран Персидского залива и повышение добычи в России, поскольку нефть находит альтернативные маршруты доставки.

Дополнительным фактором давления на рынок стало стремительное сокращение запасов сырой нефти в США — по данным API, они упали на 11,1 миллиона баррелей в неделю, что превысило ожидания аналитиков.

Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением .

Автор:
Татьяна Бессараб

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