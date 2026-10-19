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Россия полностью разрушила ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

ТЦ Cosmo Multimall в Киеве
ТЦ Cosmo Multimall в Киеве. Фото: ucsc.org.ua

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как "Космополит".

Как сообщает Dilo, об этом пишет Украинский Совет Торговых Центров (УРТЦ).

Отмечается, что ТРЦ претерпел значительные разрушения. В частности, повреждены крыша и конструкции здания, часть перекрытий обрушилась.

Информация о масштабах ущерба и возможных пострадавших пока неизвестна. Команда торгового центра официально не комментировала последствия атаки.

Фото 2 — Россия полностью разрушила ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

О ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall – это крупный торгово-развлекательный комплекс в Киеве, расположенный вблизи станции метро "Шулявская". Особенностью центра является его многофункциональный формат "микро-метрополиса", где под одной крышей объединена торговая галерея свыше 150 брендов, масштабные развлекательные зоны для всей семьи, а также современные отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.

В комплексе работали десятки магазинов, питание, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.

Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно .

Баллистический удар по Киеву

С вечера 18 октября и ночью 19 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Деснянском районе в результате российского удара повреждено здание медицинского учреждения, а в Днепровском — нежилое здание и учебные заведения.

Кличко сообщил, что погибла 21-летняя девушка.

Также в Соломенском районе обломки попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу – в нежилое здание.

Кроме того, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы - в КГГА сообщили, что наземные станции метро "Черниговская " и "Лесная" временно будут закрыты на вход и выход. Рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

Автор:
Светлана Манько

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