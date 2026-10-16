UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Наличный курс:

USD

45,10

45,00

EUR

50,95

50,73

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Ровно после атаки РФ закрылся ТЦ "Экватор", поврежден гипермаркет "Демакс"

РФ уничтожила ТЦ "Экватор"
РФ уничтожила ТЦ "Экватор"

В Ровно в результате российской дроновой атаки пострадали два торговых объекта. ТЦ "Экватор" 16 октября прекратил работу после падения обломков сбитого беспилотника и пожара на территории, а также повреждения получил строительный гипермаркет "Демакс".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ТЦ "Экватор" и сообщение Украинского совета торговых центров.

В "Экваторе" сообщили, что в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории торгового центра возник пожар. Пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы и сотрудники компании, ликвидирующие последствия атаки.

Торговый центр в пятницу не будет работать. О возобновлении работы администрация обещает сообщить отдельно.

Кроме того, в результате атаки повреждений получил строительный гипермаркет "Демакс" в Ровно. Информации о пострадавших там пока нет.

Напомним, ранее российским ударом был разрушен логистический центр сети "Файно Маркет". В результате атаки были погибшие.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности