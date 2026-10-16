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В Ровно после атаки РФ закрылся ТЦ "Экватор", поврежден гипермаркет "Демакс"
В Ровно в результате российской дроновой атаки пострадали два торговых объекта. ТЦ "Экватор" 16 октября прекратил работу после падения обломков сбитого беспилотника и пожара на территории, а также повреждения получил строительный гипермаркет "Демакс".
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ТЦ "Экватор" и сообщение Украинского совета торговых центров.
В "Экваторе" сообщили, что в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории торгового центра возник пожар. Пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы и сотрудники компании, ликвидирующие последствия атаки.
Торговый центр в пятницу не будет работать. О возобновлении работы администрация обещает сообщить отдельно.
Кроме того, в результате атаки повреждений получил строительный гипермаркет "Демакс" в Ровно. Информации о пострадавших там пока нет.
Напомним, ранее российским ударом был разрушен логистический центр сети "Файно Маркет". В результате атаки были погибшие.