В Ровно после атаки РФ закрылся ТЦ "Экватор", поврежден гипермаркет "Демакс"

В Ровно в результате российской дроновой атаки пострадали два торговых объекта. ТЦ "Экватор" 16 октября прекратил работу после падения обломков сбитого беспилотника и пожара на территории, а также повреждения получил строительный гипермаркет "Демакс".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ТЦ "Экватор" и сообщение Украинского совета торговых центров.

В "Экваторе" сообщили, что в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории торгового центра возник пожар. Пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы и сотрудники компании, ликвидирующие последствия атаки.

Торговый центр в пятницу не будет работать. О возобновлении работы администрация обещает сообщить отдельно.

Кроме того, в результате атаки повреждений получил строительный гипермаркет "Демакс" в Ровно. Информации о пострадавших там пока нет.

Напомним, ранее российским ударом был разрушен логистический центр сети "Файно Маркет". В результате атаки были погибшие.