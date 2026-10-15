Миллиардный ущерб: в АТБ прокомментировали, будет ли дефицит товаров в магазинах из-за ударов России по складам

Компания АТБ понесла значительные убытки в результате последних двух российских атак на свои складские объекты. Доставка товаров в магазины торговой сети происходит с задержками, но о дефиците товаров пока речь не идет.

Как пишет Dilo, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В АТБ уверяют, что не фиксируют нехватку конкретной продукции, а указывают, что "логистика усложнена в принципе – без особенностей по товарным категориям".

Из-за российских ударов по складам часть товара сети была утрачена. Ущерб от поврежденной или уничтоженной продукции обсчитывается миллиардами гривен, но в АТБ не могут назвать конкретную сумму.

В то же время в компании подчеркнут, что торговая сеть не планирует сокращать персонал.

Об АТБ

АТБ – крупнейшая продуктовая сеть Украины, насчитывающая более 1330 магазинов. Ее выручка за 2025 год составила 294,2 млрд грн. Компания принадлежит Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну.

8 октября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.

28 сентября в Киевской области были уничтожены склады сети АТБ с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Также у АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.