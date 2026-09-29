В супермаркетах АТБ возникли проблемы с поставками отдельных товаров: что пропало с полок

У АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.

Как пишет Dilo, об этом рассказал работник сети в комментарии Telegraf.

По его словам, товары продолжают поступать в магазины, однако ассортимент отдельных категорий существенно сузился.

Каких товаров стало меньше в АТБ

Сотрудник сети АТБ рассказал, что наиболее заметные проблемы сейчас наблюдаются в категории бытовой химии и средств личной гигиены. Снабжение полностью не прекратилось, однако на полках магазинов стал меньший выбор товаров.

При этом туалетная бумага продолжает поступать в больших объемах. В то же время, выбор шампуней, дезодорантов и других средств сократился. В отдельных торговых точках с полок магазинов исчезли детские подгузники.

"Мало возят, много позиций выпадает из химии. Ее возят в общем, но не в том количестве. Например, если привозят - много туалетной бумаги. А раньше было много разновидностей: там шампуни, дезодоранты и т.д. Сейчас этого стало меньше.

Таким образом, речь идет не о полном отсутствии бытовой химии или средств гигиены, а прежде всего о сокращении ассортимента и неравномерности поставок. Наличие конкретного товара может отличаться в зависимости от магазина.

Не завозят гречку

Также работник АТБ сообщил, что в магазинах сети возникла острая нехватка гречки. По его словам, на момент разговора поставок этой крупы не было около полутора недель. При этом ситуация с другими базовыми продуктами была значительно лучше, другие крупы, мука и подсолнечное масло. продолжали снабжать.

Собеседник издания отметил, что причина нехватки гречихи заключается именно в отсутствии новых поставок, а не в резком увеличении спроса со стороны покупателей.

Другая ситуация сложилась с сахаром. Он также может периодически исчезать с полок отдельных магазинов, но поставки товара происходят регулярно, вместе с тем продукцию просто быстро раскупают.

Заметим, проблемы с отдельными товарами происходят на фоне российских ударов по логистической инфраструктуре, в частности, 28 сентября в Киевской области были уничтожены склады сети АТБ с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.