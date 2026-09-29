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Поступления от транспортного налога выросли почти на 59%: сколько получили общины
За январь – август 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты 237,5 млн грн транспортного налога. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 149,6 млн. грн.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Какие регионы в лидерах
Больше транспортного налога за восемь месяцев получили бюджеты:
- Киева - 68,1 млн грн;
- Днепропетровской области - 21,3 млн грн;
- Одесской области - 17,9 млн грн;
- Киевской области - 17,5 млн грн.
Кто платит транспортный налог
Как отметили в ГНС, транспортный налог является частью налога на имущество и полностью поступает в местные бюджеты.
В 2026 году его платят за легковые автомобили, которым не больше пяти лет, если их среднерыночная стоимость превышает 3,2 млн грн.
Список автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, обнародовало Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Ставка составляет 25 тыс грн в год за каждый автомобиль.
Налог платит владелец автомобиля, на который транспортное средство зарегистрировано. Человек, фактически пользующийся автомобилем, но не являющийся его владельцем, в частности арендатор или пользователь по доверенности, плательщиком транспортного налога не является.
Средства от этого налога зачисляются в местные бюджеты.
Напомним, за январь-июль 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это почти на 80 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.