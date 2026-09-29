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Новости
Дата публикации

Поступления от транспортного налога выросли почти на 59%: сколько получили общины

автомобили
За 8 месяцев местные бюджеты получили 237,5 млн. гривен транспортного налога / Depositphotos

За январь – август 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты 237,5 млн грн транспортного налога. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 149,6 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Какие регионы в лидерах

Больше транспортного налога за восемь месяцев получили бюджеты:

  • Киева - 68,1 млн грн;
  • Днепропетровской области - 21,3 млн грн;
  • Одесской области - 17,9 млн грн;
  • Киевской области - 17,5 млн грн.

Кто платит транспортный налог

Как отметили в ГНС, транспортный налог является частью налога на имущество и полностью поступает в местные бюджеты.

В 2026 году его платят за легковые автомобили, которым не больше пяти лет, если их среднерыночная стоимость превышает 3,2 млн грн.

Список автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, обнародовало Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ставка составляет 25 тыс грн в год за каждый автомобиль.

Налог платит владелец автомобиля, на который транспортное средство зарегистрировано. Человек, фактически пользующийся автомобилем, но не являющийся его владельцем, в частности арендатор или пользователь по доверенности, плательщиком транспортного налога не является.

Средства от этого налога зачисляются в местные бюджеты.

Напомним, за январь-июль 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это почти на 80 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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