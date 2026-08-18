За 7 месяцев владельцы дорогих авто перечислили в бюджет 214 млн грн транспортного налога

За январь-июль 2026 года владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это почти на 80 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

В общей сложности транспортный налог уплатили 11,5 тысяч владельцев автомобилей.

Регионы-лидеры по объемам поступлений

Наибольшие суммы налога поступили от плательщиков следующих регионов:

Киев - 60,4 млн грн;

Днепропетровская область - 18,8 млн грн;

Киевская область - 16,2 млн грн;

Львовская область - 16,2 млн грн.

Какие авто подлежат налогообложению

Транспортный налог платят владельцы легковых машин, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, а среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальных заработных плат (на 1 января отчетного года).

Среднерыночную стоимость рассчитывает Минэкономики по специальной методике правительства, учитывая марку, модель, год выпуска, тип горючего и объем двигателя. Соответствующий перечень ежегодно до 1 февраля публикуется на официальном сайте ведомства – в нынешнем году в него вошла 1281 модель легковых авто.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы элитных авто уплатили почти 167 млн. грн. транспортного налога за первое полугодие 2026 года, что на 61,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.