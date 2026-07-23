Владельцы элитных авто уплатили почти 167 млн грн транспортного налога: лидеры по регионам

В первом полугодии 2026 года владельцы дорогостоящих автомобилей уплатили в местные бюджеты 166,8 млн грн транспортного налога. Это на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 103,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Транспортный налог является составной частью налога на имущество и зачисляется в местные бюджеты. Он является важным источником финансирования потребностей территориальных общин", - отметили в налоговой.

Регионы-лидеры

Самые большие суммы налога уплатили в столице - 46,7 млн грн. В четверку лидеров также вошли:

Днепропетровская область - 15,7 млн грн;

Львовская область - 12,6 млн грн;

Одесская область - 12,4 млн грн.

Критерии и размер ставки

Обложению подлежат автомобили не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

Ставка налога фиксирована и составляет 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль, подпадающий под критерии. Список моделей, подлежащих налогообложению в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Порядок и сроки оплаты

Физическим лицам налоговые органы направляют уведомления-решения с указанием суммы и реквизитов. Уплатить обязательство необходимо в течение 60 дней со дня получения уведомления.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года, представляют декларацию и уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально.

Напомним, за январь – май этого года транспортный налог уплатили 8978 владельцев элитных автомобилей. Общая сумма поступлений составила 140,2 млн. грн., что на 47,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.