Власники елітних авто сплатили майже 167 млн грн транспортного податку: лідери по регіонах

У першому півріччі 2026 року власники дороговартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 166,8 млн грн транспортного податку. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 103,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Транспортний податок є складовою податку на майно та зараховується до місцевих бюджетів. Він є важливим джерелом фінансування потреб територіальних громад", — зазначили в податковій.

Регіони-лідери

Найбільші суми податку сплатили у столиці — 46,7 млн грн. До четвірки лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область — 15,7 млн грн;

Львівська область — 12,6 млн грн;

Одеська область — 12,4 млн грн.

Критерії та розмір ставки

Оподаткуванню підлягають автомобілі віком не старше п'яти років, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Ставка податку є фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, що підпадає під критерії. Перелік моделей, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Порядок та терміни сплати

Фізичним особам податкові органи надсилають повідомлення-рішення із зазначенням суми та реквізитів. Сплатити зобов'язання необхідно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року, подають декларацію та сплачують податок авансовими внесками щокварталу.

Нагадаємо, за січень – травень цього року транспортний податок сплатили 8 978 власників елітних автомобілів. Загальна сума надходжень склала 140,2 млн грн, що на 47,1% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.